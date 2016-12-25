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Marla Ridenour: Irving’s face tells it all as shot falls to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 25, 2016 - 10:35 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) passes over Golden State Warriors' Stephen Curry (30) in the first half of a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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