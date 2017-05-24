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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 5 cavaliers AT CELTICS

Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 24, 2017 - 02:29 PM | Updated: May 25, 2017 - 08:39 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a foul with Kyrie Irving during the third quarter of Game 4 of the Eastern Conference finals Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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