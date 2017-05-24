All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 5 cavaliers AT CELTICS

Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 24, 2017 - 02:29 PM | Updated: May 25, 2017 - 08:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a foul with Kyrie Irving during the third quarter of Game 4 of the Eastern Conference finals Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe27cut_01 Tony Dejak - AP
Royals 6, Indians 4: Error by Francisco Lindor leads to go-ahead runs in eighth as Indians fall to Royals

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor has had a knack for the spotlight in some big moments this season.

marla27cut_01
Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched
tnotes27cut
Indians notebook: Frank Robinson statue to be unveiled Saturday; Austin Jackson activated from DL
d2base27cut_01
High school baseball / Tallmadge 3, Chardon ND-CL 1: Blue Devils use three consecutive bunts to advance Division II regional final
RubberDucks 10, Baysox 0: Indians ace Corey Kluber dominates in rehab start with Ducks
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next