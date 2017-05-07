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Marla Ridenour: LeBron James, Cavaliers reach level of dominance that seemed unthinkable after thud to end regular season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 7, 2017 - 09:10 PM | Updated: May 8, 2017 - 05:24 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) argues over a call with referee Tony Brothers during the second half of Game 4 of a second-round NBA basketball playoff series against the Toronto Raptors in Toronto, Sunday, May 7, 2017. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

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