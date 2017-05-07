All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: LeBron James, Cavaliers reach level of dominance that seemed unthinkable after thud to end regular season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 7, 2017 - 09:10 PM | Updated: May 8, 2017 - 05:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) argues over a call with referee Tony Brothers during the second half of Game 4 of a second-round NBA basketball playoff series against the Toronto Raptors in Toronto, Sunday, May 7, 2017. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe09_02 Nathan Denette - AP
Blue Jays 4, Indians 2: Marcus Stroman, Kevin Pillar lead Jays past Indians in ALCS rematch - 9:52 AM

TORONTO: Marcus Stroman pitched six shutout innings, Kevin Pillar made a sensational catch in center field and the Toronto Blue Jays topped the Indians 4-2 on Monday night.

cavs09_01
J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee
ducks09_05
RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory
NBA: Celtics guard Isaiah Thomas bemoans lack of calls despite physical play of Wizards
MLB notebook: Rough road: Last-place Giants delayed by bus breakdown
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next