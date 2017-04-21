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Marla Ridenour: LeBron James’ greatness ‘showcased’ in different fashion in historic second-half comeback

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 21, 2017 - 03:12 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James smiles after hitting a basket against the Indiana Pacers during the second half of Game 3 of a first-round NBA basketball playoff series, Thursday, April 20, 2017, in Indianapolis. The Cavaliers defeated the Pacers 119-114. (AP Photo/Michael Conroy)


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