Marla Ridenour: LeBron James’ greatness ‘showcased’ in different fashion in historic second-half comeback

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBTaW5jZSBoaXMgaWNvbmljIHBsYXlvZmYgcGVyZm9ybWFuY2UgYWdh
aW5zdCB0aGUgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIGluIDIwMDcsIHJlbWluZGVycyBvZiBMZUJyb24gSmFt
ZXMmIzgyMTc7IGdyZWF0bmVzcyBoYXZlIGJlZW4gZnJlcXVlbnQuPC9wPjxwPkhpcyBhbWF6aW5n
IHN0YXQgbGluZXMsIGhpcyBtb3VudGluZyBsaXN0IG9mIHRyaXBsZS1kb3VibGVzIGF0IGFnZSAz
MiwgaGlzIHNpeCBjb25zZWN1dGl2ZSB0cmlwcyB0byB0aGUgTkJBIEZpbmFscyBhbmQgdGhyZWUg
TkJBIGNoYW1waW9uc2hpcHMgYXJlIHRha2VuIGZvciBncmFudGVkLiBMaWtlIFRpZ2VyIFdvb2Rz
LCBKYW1lcyBoYXMgYmVlbiBpbiBvdXIgbWlkc3QgZm9yIHNvIGxvbmcgdGhhdCB3ZSBtaWdodCBu
b3QgY29tcHJlaGVuZCB0aGUgaGlzdG9yeSB3ZSYjODIxNzt2ZSB3aXRuZXNzZWQsIHdlIG1pZ2h0
IG5vdCBtaXNzIHdoYXQgSmFtZXMgYnJpbmdzIHRvIHRoZSBnYW1lIHVudGlsIGhlJiM4MjE3O3Mg
bm8gbG9uZ2VyIHBsYXlpbmcuPC9wPjxwPkJ1dCByZW1pbmRlcnMgb2YgaG93IEphbWVzIGVsZXZh
dGVzIHRob3NlIGFyb3VuZCBoaW0gYXJlIG11Y2ggbGVzcyB0YW5naWJsZS4gSW4gdGhhdCBzZW5z
ZSwgSmFtZXMmIzgyMTc7IHBlcmZvcm1hbmNlIGFnYWluc3QgdGhlIEluZGlhbmEgUGFjZXJzIGlu
IGEgMTE5LTExNCB2aWN0b3J5IFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IGluIEJhbmtlcnMgTGlmZSBGaWVsZGhv
dXNlIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgaWxsdXN0cmF0aW9ucyBpbiBKYW1lcyYjODIxNzsgMTQt
eWVhciBjYXJlZXIuPC9wPjxwPkNlcnRhaW5seSB0aGUgYmVzdCBzaW5jZSBKYW1lcyBkcmFnZ2Vk
IHRoZSBpbmp1cnktd3JhY2tlZCBDYXZzIHRvIEdhbWUgNiBvZiB0aGUgMjAxNSBOQkEgRmluYWxz
IGJlZm9yZSBmYWxsaW5nIHRvIHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMuPC9wPjxwPkl0JiM4
MjE3O3Mgb25lIHRoaW5nIGZvciBoaW0gdG8gcmFpc2UgS3lyaWUgSXJ2aW5nIGFuZCBLZXZpbiBM
b3ZlIHRvIGhpcyBsZXZlbCBpbiBHYW1lcyA1LCA2IGFuZCA3IG9mIHRoZSAyMDE2IE5CQSBGaW5h
bHMgYXMgdGhlIENhdnMgZW5kZWQgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgNTIteWVhciBjaGFtcGlvbnNo
aXAgZHJvdWdodC4gQnV0IGFzIHRoZSBDYXZzIHB1bGxlZCBvZmYgdGhlIGdyZWF0ZXN0IHNlY29u
ZC1oYWxmIGNvbWViYWNrIGluIHBvc3RzZWFzb24gaGlzdG9yeSwgcmFsbHlpbmcgZnJvbSBhIDI1
LXBvaW50IGRlZmljaXQgaW4gR2FtZSAzIG9mIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmlyc3Qt
cm91bmQgc2VyaWVzIGFnYWluc3QgdGhlIFBhY2VycyBhbmQgZnJvbSAyNiBkb3duIGluIHRoZSBz
ZWNvbmQgcXVhcnRlciwgSmFtZXMgbGVkIHRoZSBjaGFyZ2Ugd2l0aCBJcnZpbmcgYW5kIExvdmUg
b24gdGhlIGJlbmNoLjwvcD48cD5DYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgbWFkZSB0aGUgZ3V0c2ll
c3QgZGVjaXNpb24gb2YgaGlzIDEmIzE4OTsgc2Vhc29ucyB3aGVuIGhlIHNhdCBkb3duIHRoZSBz
dHJ1Z2dsaW5nIElydmluZyBhbmQgTG92ZSBmb3IgdGhlIG5pZ2h0IHdpdGggNDoxNyBhbmQgMjoy
OSByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIHJlc3BlY3RpdmVseS4gVGhlIEJpZyBU
aHJlZSBoYWQgc2NvcmVkIDcxIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHBvaW50cyBpbiB0
aGUgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzLiBUaGUgc2FsYXJ5IGNvbW1pdG1lbnRzIHRvIElydmluZyBhbmQg
TG92ZSBhbmQgdGhlIHBvc3NpYmxlIGJsb3dzIHRvIHRoZWlyIGVnb3MgbWlnaHQgaGF2ZSBjb25j
ZXJuZWQgb3RoZXIgY29hY2hlcywgYnV0IEx1ZSBtYWRlIHRoZSBtb3ZlIGFuZCBkZWNpZGVkIHRv
IHN0aWNrIHdpdGggdGhlIGhvdCBoYW5kcyBhcyBsb25nIGFzIGl0IHdhcyB3b3JraW5nLjwvcD48
cD5UaGVzZSB3ZXJlIHRoZSBzYW1lIGhvdCBoYW5kcyB0aGF0IEphbWVzIGRlcmlkZWQgZWFybGll
ciB0aGlzIHNlYXNvbiB3aGVuIGhlIGNhbGxlZCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgcm9zdGVyICYjODIy
MDt0b3AgaGVhdnkgYXMgcyoqKi4mIzgyMjE7IFRoYXQgd2FzIGJlZm9yZSB0aGUgYXJyaXZhbCBv
ZiBLeWxlIEtvcnZlciBhbmQgRGVyb24gV2lsbGlhbXMsIHdob20gaGUgcGxheWVkIHdpdGggaW4g
dGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFsb25nIHdpdGggSW1hbiBTaHVtcGVydCBhbmQgQ2hhbm5pbmcg
RnJ5ZS4gSGUgaGFkIGEgdmV0ZXJhbiBwb2ludCBndWFyZCBpbiBXaWxsaWFtcywgMy1wb2ludCBz
cGVjaWFsaXN0cyBpbiBGcnllIGFuZCBLb3J2ZXIgYW5kIGEgZGVmZW5zaXZlIHN0b3BwZXIgKG9y
IHNvIGhpcyByZXB1dGF0aW9uIGdvZXMpIGluIFNodW1wZXJ0LiBKLlIuIFNtaXRoIHdhcyB0aGUg
c2l4dGggbWFuLCBidXQgZ290IGp1c3QgdW5kZXIgdGhyZWUgbWludXRlcy48L3A+PHA+QXNrZWQg
d2hhdCBoZSB3b3VsZCBjYWxsIEphbWVzJiM4MjE3OyBmb3VydGgtcXVhcnRlciBzdXBwb3J0aW5n
IGNhc3QsIEtvcnZlciBzYWlkLCAmIzgyMjA7SW5jb25zaXN0ZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4g
dGhlIGZpbmFsIDEyIG1pbnV0ZXMsIEphbWVzIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMsIHdpdGggZml2ZSBy
ZWJvdW5kcyBhbmQgdGhyZWUgYXNzaXN0cy4gSW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCBoZSBzY29yZWQg
MjggcG9pbnRzLiBIZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDQxIHBvaW50cywgMTMgcmVib3VuZHMgYW5kIDEy
IGFzc2lzdHMsIHRoZSBzZXZlbnRoIDQwLXBvaW50IHRyaXBsZS1kb3VibGUgaW4gTkJBIHBsYXlv
ZmYgaGlzdG9yeS4gSXQgd2FzIGhpcyBzZWNvbmQsIHR5aW5nIGhpbSB3aXRoIE9zY2FyIFJvYmVy
dHNvbiBmb3IgdGhlIG1vc3QgaW4gTkJBIGhpc3RvcnksIGFjY29yZGluZyB0byBFU1BOLCBhbmQg
dGhlIDE3dGggcG9zdHNlYXNvbiB0cmlwbGUtZG91YmxlIG9mIEphbWVzJiM4MjE3OyBjYXJlZXIu
PC9wPjxwPkhlIHNjb3JlZCBvciBhc3Npc3RlZCBvbiA3MyBwb2ludHMsIHRoZSBtb3N0IGluIGEg
cGxheW9mZiBnYW1lIGluIGhpcyBjYXJlZXIsIGFjY29yZGluZyB0byBFU1BOIFN0YXRzIGFuZCBJ
bmZvcm1hdGlvbiwgYXMgaGUgd29uIGhpcyAyMHRoIGNvbnNlY3V0aXZlIGZpcnN0LXJvdW5kIHBs
YXlvZmYgZ2FtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xlQnJvbiB3aWxsZWQgdXMgaG9tZSwmIzgyMjE7IEx1
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgcGxheW9mZiBiYXNrZXRiYWxsIGlzIGFs
bCBhYm91dC4gWW91IGdvdHRhIGJlIHdpbGxpbmcgdG8gc2FjcmlmaWNlIGFuZCBsYXkgaXQgb24g
dGhlIGxpbmUgdG8gd2luIGEgZ2FtZSBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgaGUgZGlkIGZvciB1
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklydmluZyBhbmQgTG92ZSwgd2hvIHZvaWNlZCB0aGVpciBhcHByb3Zh
bCB0byBMdWUmIzgyMTc7cyBmb3VydGgtcXVhcnRlciBsaW5ldXAsIGtuZXcgd2hhdCB0aGV5IGhh
ZCBzZWVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBiZWxpZXZlIGl0IHdpdGggaGltLiBJdCBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IHN1cnByaXNlIG1lLiBCdXQgeW91JiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGluIGF3ZSBvZiBhIHNwZWNp
YWwgcGVyZm9ybWFuY2UgbGlrZSB0aGF0LCYjODIyMTsgTG92ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgd2Fz
IHRoZSBvbmUgdGhhdCBrZXB0IHVzIHJvbGxpbmcgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgZ3JlYXQgcGVyZm9y
bWFuY2VzIEkmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBhbmQgYmVlbiBhIHBhcnQgb2YuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
aWNoYWVsIEpvcmRhbiBoYXMgdGhlIG1vc3QgMzAtcG9pbnQsIDEwLWFzc2lzdCBwbGF5b2ZmIGdh
bWVzIHdpdGggMTUsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgRWxpYXMgU3BvcnRzIEJ1cmVhdTsgSmFtZXMg
aXMgbm93IHRpZWQgd2l0aCBKZXJyeSBXZXN0IGZvciBzZWNvbmQgd2l0aCAxNC4gVGhlIG1lcmUg
bWVudGlvbiBvZiB0aGF0LCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgSmFtZXMgcGFzc2VkIEtv
YmUgQnJ5YW50IG9uIFRodXJzZGF5IGFuZCBtb3ZlZCBpbnRvIHRoaXJkIG9uIHRoZSBOQkEmIzgy
MTc7cyBhbGwtdGltZSBwbGF5b2ZmIHNjb3JpbmcgbGlzdCB3aWxsIGlycml0YXRlIElydmluZy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHN0aWxsIGFtYXplcyBtZS4gVGhlIHF1ZXN0aW9uIGlzIGNhbiBoZSBl
dmVyIGFtYXplIHlvdSBndXlzPyYjODIyMTsgSXJ2aW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVyeSB0aW1l
IGhlIGRvZXMgc29tZXRoaW5nIGFtYXppbmcsIGhlJiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGNvbXBhcmVkIHRv
IHNvbWVvbmUgZWxzZSwgb3RoZXIgcGVyZm9ybWFuY2VzLiBCdXQgdG9uaWdodCwgdGhhdCB3YXMg
dW5iZWxpZXZhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IEphbWVzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyBpdCBh
bG9uZS4gRnJ5ZSBzY29yZWQgMTEgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQgbWFk
ZSB0aGUgZGFnZ2VyIDMgb24gYW4gYXNzaXN0IGZyb20gU21pdGggZm9yIGEgc2V2ZW4tcG9pbnQg
bGVhZCB3aXRoIDU0Ljggc2Vjb25kcyBsZWZ0LiBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgc3RlYWR5IGRpcmVj
dGlvbiBoZWxwZWQgdGhlIENhdnMgZ28gd2l0aG91dCBhIHR1cm5vdmVyIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
aGFsZiwgYSBzdGF0aXN0aWMgbm90IGxvc3Qgb24gTHVlLiBLb3J2ZXIgYWRkZWQgc2l4IHBvaW50
cywgbWFraW5nIGJvdGggb2YgaGlzIDMtcG9pbnQgYXR0ZW1wdHMsIGFzIHRoZSBDYXZzIHNob3Qg
NjMgcGVyY2VudCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgYW5kIGhlbGQgdGhlIFBhY2VycyB0byAz
MiBwZXJjZW50LiBXaXRoIGRlZmVuc2l2ZWx5IGNoYWxsZW5nZWQgSXJ2aW5nIGFuZCBMb3ZlIHNp
dHRpbmcsIHRoZSBQYWNlcnMgbWFkZSBqdXN0IDEzLW9mLTUxIHNob3RzIGFmdGVyIGhhbGZ0aW1l
LjwvcD48cD5GcnllIGNhcHR1cmVkIHRoZSBlc3NlbmNlIG9mIHdoYXQgaGUsIEtvcnZlciwgU2h1
bXBlcnQgYW5kIFdpbGxpYW1zIGNyZWF0ZWQgaW4gdGhlIGZpbmFsIDEyIG1pbnV0ZXMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGF0IHNlY29uZCB1bml0LCB3ZSBraW5kIG9mIHNob3djYXNlICYjODIxNztCcm9u
IGFuZCB3aGF0IGhlIGRvZXMsJiM4MjIxOyBGcnllIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJh
c2ljYWxseSB0aGUgYmVzdCByb2xsaW5nLXRvLXRoZS1iYXNrZXQgcGFzc2VyIGluIHRoZSBsZWFn
dWUgcmlnaHQgbm93LiBXaGVuIHlvdSBoYXZlIEt5bGUsIG15c2VsZiwgRGVyb24gaXMgYWxzbyBh
IGdyZWF0IGFzc2lzdCBndXkgYW5kIFNodW1wIHdobyYjODIxNztzIGEgZ3JlYXQgc3BvdC11cCBz
aG9vdGVyIGFuZCBhIGdyZWF0IGRlZmVuZGVyLCBpdCBtYWtlcyBpdCBraW5kIG9mIGRpZmZpY3Vs
dC4gWW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBwaWNrIHlvdXIgcG9pc29uIHdpdGggdXMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5FZ29zIHdlcmUgY2FzdCBhc2lkZSwgdGhlIG9uY2Utb3Zlcmxvb2tlZCBtZW1iZXJzIG9m
IHRoZSBzZWNvbmQgdW5pdCBmb2xsb3dlZCB0aGVpciBsZWFkZXIgYXMgaGUgcmVhY2hlZCBuZXcg
aGVpZ2h0cywgZXZlbiBmb3IgaGltc2VsZiwgZm9yIHRob3NlIHdobyBwdXQgc3RvY2sgaW4gdGhl
IGFmb3JlbWVudGlvbmVkIDczIHN0YXRpc3RpYy48L3A+PHA+QnV0IHRoaXMgd2FzIGEgbmlnaHQg
d2hlcmUgdGhlIG51bWJlcnMgdG8gc2F2b3Igd2VyZSAyNSBhbmQgMjYuIFRob3NlIHdobyBoYXZl
IGZvbGxvd2VkIEphbWVzJiM4MjE3OyBjYXJlZXIga25ldyB0aGUgY29tZWJhY2sgd2FzbiYjODIx
Nzt0IGluY29uY2VpdmFibGUuIFRoZSBjcm93ZCwgd2l0aCBwb2NrZXRzIG9mIENhdnMgZmFucywg
Z290IGxvdWRlciBhcyB0aGVpciBiZWxpZWYgZ3Jldy48L3A+PHA+V2hvbSBKYW1lcyBhY2NvbXBs
aXNoZWQgaXQgd2l0aCwgcGxheWVycyB3aG8gd2VyZSB3aWxsaW5nIHRvIGZvbGxvdyBhbmQgJiM4
MjIwO3Nob3djYXNlJiM4MjIxOyBoaW0sIHByb3ZpZGVkIGEgZGlmZmVyZW50LCBvZnRlbi1vdmVy
bG9va2VkIHBlcnNwZWN0aXZlIG9uIEphbWVzJiM4MjE3OyBncmVhdG5lc3MuPC9wPjxwPk1hcmxh
IFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJl
YWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.