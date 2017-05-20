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Marla Ridenour: LeBron James’ MVP snub will help him chase the two things he wants most — title trophies and the ghost

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 20, 2017 - 04:09 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James trades high-fives with teammates Iman Shumpert, left, and Deron Williams (right) during first half of Game 2 of the NBA basketball Eastern Conference finals against the Boston Celtics, Friday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


 

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