All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: LeBron James’ MVP snub will help him chase the two things he wants most — title trophies and the ghost

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 20, 2017 - 04:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James trades high-fives with teammates Iman Shumpert, left, and Deron Williams (right) during first half of Game 2 of the NBA basketball Eastern Conference finals against the Boston Celtics, Friday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


MORE IN SPORTS

browns25cut_2 Joshua Gunter - AP
Blindsided by trade to Browns, Brock Osweiler determined to become their starting QB: ‘My expectation is always to start’ - 5:16 PM

BEREA: Brock Osweiler was literally in a trap as the brutal business of the NFL ambushed him.

cavsgm4_web
Marla Ridenour: After a tough four quarters that showed vulnerability, Cavaliers coach Tyronn Lue, LeBron James step up - 5:14 PM
ulrich24cut_02
Nate Ulrich’s Browns analysis: A look at which lessons OTAs should provide
Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math - 7:14 PM
Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next