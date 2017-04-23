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Marla Ridenour: LeBron James’ record of 21 consecutive first-round playoff victories reflects more than his otherworldly skills

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 23, 2017 - 07:12 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James instructs teammates during the first half in Game 4 of a first-round NBA playoff series against the Indiana Pacers, Sunday in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)


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