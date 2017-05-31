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Marla Ridenour: Lessons learned in regular-season thud, blown leads can help the Cavaliers again pull off the impossible in NBA Finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 31, 2017 - 06:14 PM | Updated: June 1, 2017 - 11:04 AM
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Cleveland Cavaliers (from left) Kevin Love, LeBron James, Kyle Korver and Iman Shumpert celebrate a basket during the second half of Game 5 of the Eastern Conference finals against the Boston Celtics in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

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