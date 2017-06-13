All CATEGORIES
☰ Menu

nba finals: cavaliers vs. warriors

Marla Ridenour: Losing their mental toughness in final minutes of Game 3 will be the memory Cavaliers fight to get over this offseason

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 13, 2017 - 01:19 PM | Updated: June 14, 2017 - 07:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) drives on Golden State Warriors' Shaun Livingston (34) and Draymond Green, right, during the first half of Game 3 of the NBA Finals in Cleveland. Golden State won 118-113. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe15cut_02 Tony Dejak - AP
Dodgers, Indians 4: Dodgers take Andrew Miller deep again

CLEVELAND: Before this week, Andrew Miller hadn’t given up a home run this season. He had been as close to unhittable as any pitcher in baseball, with no batter able to square up his fastball or slider enough to send it out of the park or, really, do any damage at all.

browns15web
Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start
tnotes15cut
Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’
ludwig15cut_03
University of Akron sophomore Matt Ludwig follows in footsteps of former Zips great Shawn Barber as NCAA pole vault champion
bsider15cut_1
Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next