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nba finals: cavaliers vs. warriors

Marla Ridenour: Losing their mental toughness in final minutes of Game 3 will be the memory Cavaliers fight to get over this offseason

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 13, 2017 - 01:19 PM | Updated: June 14, 2017 - 07:38 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) drives on Golden State Warriors' Shaun Livingston (34) and Draymond Green, right, during the first half of Game 3 of the NBA Finals in Cleveland. Golden State won 118-113. (AP Photo/Ron Schwane)


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