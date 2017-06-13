All CATEGORIES
☰ Menu

nba finals: cavaliers vs. warriors

Marla Ridenour: Losing their mental toughness in final minutes of Game 3 will be the memory Cavaliers fight to get over this offseason

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 13, 2017 - 01:19 PM | Updated: June 14, 2017 - 07:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) drives on Golden State Warriors' Shaun Livingston (34) and Draymond Green, right, during the first half of Game 3 of the NBA Finals in Cleveland. Golden State won 118-113. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

browns15web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start

BEREA: DeShone Kizer’s nickname should be Mr. Humility.

tnotes15cut
Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’
ludwig15cut_03
University of Akron sophomore Matt Ludwig follows in footsteps of former Zips great Shawn Barber as NCAA pole vault champion
bsider15cut_1
Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot
bnotes15cut_1
Browns notebook: Brock Osweiler says he’s being coached hard on fundamentals after they ‘slid’ in 2016
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next