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Marla Ridenour: New GM Koby Altman insists Cavaliers are not broken, but it sure looks that way

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 26, 2017 - 08:49 PM | Updated: July 27, 2017 - 03:49 PM
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Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert arrives at a news conference at Cleveland Clinic Courts on Wednesday in Independence. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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