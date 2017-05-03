By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
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Marla Ridenour: No matter the adjustments, Raptors have no answers for LeBron James, Cavaliers May 04,2017 03:25 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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