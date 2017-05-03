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Marla Ridenour: No matter the adjustments, Raptors have no answers for LeBron James, Cavaliers

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 3, 2017 - 09:54 PM | Updated: May 4, 2017 - 03:32 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) runs to cheer on the crowd after sinking back-to-back three-pointers against the Toronto Raptors during the second quarter in Game 2 of a second round Eastern Conference playoff game Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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