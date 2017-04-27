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Marla Ridenour: Pacers’ series may prove valuable if Cavaliers continue to push egos, personal interests aside

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 27, 2017 - 05:50 PM | Updated: April 28, 2017 - 08:54 AM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) shoots against Indiana Pacers' Lavoy Allen (5) in the first half in Game 1 of a first-round playoff series, April 15, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


 

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