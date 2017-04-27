All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Marla Ridenour: Pacers’ series may prove valuable if Cavaliers continue to push egos, personal interests aside

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 27, 2017 - 05:50 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) shoots against Indiana Pacers' Lavoy Allen (5) in the first half in Game 1 of a first-round playoff series, April 15, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

marla28web Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: Pacers’ series may prove valuable if Cavaliers continue to push egos, personal interests aside

INDEPENDENCE: J.R. Smith may not have been digging deep enough when he said Sunday the Cavaliers got nothing out of their sweep of the Indiana Pacers.

Cavaliers report: LeBron James’ mentality of relishing road adversity could provide edge in Raptors series
browns28cut_02
2017 NFL Draft: After quarterback-free first round, Browns exec Sashi Brown says he may trade for veteran QB
browns28cut_01
2017 NFL Draft: Browns pick defensive end Myles Garrett at No. 1, defensive back Jabrill Peppers at No. 25, tight end David Njoku at No. 29
2017 NFL Draft: Browns draft pick bios - 8:51 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next