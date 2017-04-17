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Marla Ridenour: Physical battle with Pacers might help Cavaliers awaken, but issues linger

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 17, 2017 - 10:00 PM | Updated: April 18, 2017 - 10:23 AM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love loses the ball to Indiana Pacers forward Thaddeus Young during the fourth quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers beat the Indiana Pacers 117-111. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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