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Marla Ridenour: Pride holds off history as Cavaliers return to California with familiar 3-1 deficit

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 12:15 AM | Updated: June 10, 2017 - 02:41 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving passes inside during the first quarter as Warriors Golden State Warriors center Zaza Pachulia in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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