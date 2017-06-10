By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
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Marla Ridenour: Pride holds off history as Cavaliers return to California with familiar 3-1 deficit June 10,2017 06:41 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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