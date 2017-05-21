By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Marla Ridenour: Real test of who’s the more resilient team now coming as Cavaliers get caught daydreaming May 22,2017 03:48 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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