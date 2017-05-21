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Marla Ridenour: Real test of who’s the more resilient team now coming as Cavaliers get caught daydreaming

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 21, 2017 - 11:22 PM | Updated: May 22, 2017 - 12:56 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James is stepped over by Boston Celtics forward Amir Johnson after being fouled during the second quarter in game 3 of the Eastern Conference finals on Sunday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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