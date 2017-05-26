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Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 26, 2017 - 05:06 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates after sinking a three point shot during the second half of Game 5 of the Eastern Conference finals, on Thursday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


 

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