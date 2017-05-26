All CATEGORIES
☰ Menu

NBA finals, Game 1  Cavaliers at warriors When: 9 p.m. Thursday TV: WEWS (CHannel 5)

Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 26, 2017 - 05:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates after sinking a three point shot during the second half of Game 5 of the Eastern Conference finals, on Thursday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


MORE IN SPORTS

tribe27cut_01 Tony Dejak - AP
Royals 6, Indians 4: Error by Francisco Lindor leads to go-ahead runs in eighth as Indians fall to Royals

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor has had a knack for the spotlight in some big moments this season.

marla27cut_01
Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched
tnotes27cut
Indians notebook: Frank Robinson statue to be unveiled Saturday; Austin Jackson activated from DL
d2base27cut_01
High school baseball / Tallmadge 3, Chardon ND-CL 1: Blue Devils use three consecutive bunts to advance Division II regional final
RubberDucks 10, Baysox 0: Indians ace Corey Kluber dominates in rehab start with Ducks
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next