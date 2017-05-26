Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ not all that farfetched

PHA+Sm9lIERpTWFnZ2lvIGlzIGluIG91ciBtaWRzdC48L3A+PHA+Tm8gb25lIHNuaWNrZXJlZCwg
bm8gb25lIGxhdWdoZWQgd2hlbiB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBSaWNoYXJkIEplZmZlcnNv
biBtYWRlIHRoZSBjb21wYXJpc29uLjwvcD48cD5CZWNhdXNlIHRoZSBsZXZlbCBvZiBjb25zaXN0
ZW50IGV4Y2VsbGVuY2UsIHRoZSBsb25nZXZpdHksIHRoZSBkdXJhYmlsaXR5IHRoYXQgTGVCcm9u
IEphbWVzIGRpc3BsYXllZCBpbiBwYXNzaW5nIE1pY2hhZWwgSm9yZGFuIHRvIGJlY29tZSB0aGUg
TkJBJiM4MjE3O3MgYWxsLXRpbWUgbGVhZGluZyBwbGF5b2ZmIHNjb3JlciBUaHVyc2RheSBuaWdo
dCBzZWVtcyBsaWtlIGEgcGFja2FnZSB0aGF0IGlzIHJhcmVseSBwdXQgdG9nZXRoZXIuPC9wPjxw
PlNvIHdoZW4gSmVmZmVyc29uIHNhaWQgYWZ0ZXIgdGhlIENhdnMgY2FwdHVyZWQgdGhlIEVhc3Rl
cm4gQ29uZmVyZW5jZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgQm9zdG9u
IENlbHRpY3MgVGh1cnNkYXkgYXQgVEQgR2FyZGVuIHRoYXQgSmFtZXMmIzgyMTc7IHBsYXlvZmYg
c2NvcmluZyByZWNvcmQgaXMgJiM4MjIwO3VuYnJlYWthYmxlLCYjODIyMTsgbm8gb25lIHRob3Vn
aHQgaXQgd2FzIGFsbCB0aGF0IGZhcmZldGNoZWQuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIENhdnMgdGFrZSBv
biB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIG9uIEp1bmUgMSwgaXQgd2lsbCBiZSBKYW1lcyYj
ODIxNzsgc2V2ZW50aCBjb25zZWN1dGl2ZSBOQkEgRmluYWxzIGFwcGVhcmFuY2UgYW5kIGhpcyBl
aWdodGggb3ZlcmFsbC4gSGlzIHRlYW1zIGhhdmUgbWFkZSB0aGUgcGxheW9mZnMgMTIgdGltZXMg
aW4gaGlzIDE0IHNlYXNvbnMuPC9wPjxwPkF0IGFnZSAzMiwgd2l0aCA1LDk5NSBwb3N0c2Vhc29u
IHBvaW50cywgaGUgc2hvd3Mgbm8gc2lnbnMgb2Ygc2xvd2luZyBkb3duLiBBdCBhIHBhY2UgbGlr
ZSB0aGlzICYjODIxMjsgc2NvcmluZyAzMCBvciBtb3JlIHBvaW50cyBpbiAxMSBvZiB0aGUgQ2F2
cyYjODIxNzsgMTMgcGxheW9mZiBnYW1lcyBhbmQgYXQgbGVhc3QgMzUgcG9pbnRzIGluIHNldmVu
ICYjODIxMjsgSmFtZXMgY291bGQgbWFrZSB0aGUgTmV3IE9ybGVhbnMgUGVsaWNhbnMgb3IgRGV0
cm9pdCBQaXN0b25zIGEgdGl0bGUgY29udGVuZGVyLjwvcD48cD5UaGVyZSBpcyBjZXJ0YWlubHkg
bm8gb25lIGNsb3NlIHRvIGhpbSBvbiB0aGUgcGxheW9mZiBzY29yaW5nIGxpc3Qgd2hvIGNhbiBj
YXRjaCBoaW0uIEFtb25nIHRoZSBhY3RpdmUgcGxheWVycyBuZWFyIHRoZSB0b3AsIFRvbnkgUGFy
a2VyICg0LDAxMikgc3RhbmRzIG5pbnRoLCBEd3lhbmUgV2FkZSAoMyw4NzEpIDExdGgsIERpcmsg
Tm93aXR6a2kgKDMsNjYzKSAxNXRoIGFuZCBLZXZpbiBEdXJhbnQgKDIsODcyKSAyOHRoLjwvcD48
cD5UaGUgcHVyc3VlciB3aWxsIGhhdmUgdG8gYmUgYSB5b3VuZyBwbGF5ZXIgd2l0aCBzaW1pbGFy
IEdvZC1naXZlbiBnaWZ0cyBhbmQgYSBzdHJvbmcgbWluZC4gSGUgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgYSBv
bmUtbWFuIHNob3cgYmVjYXVzZSBoaXMgdGVhbSB3b24mIzgyMTc7dCBnZXQgZmFyIGVub3VnaCBp
biB0aGUgcGxheW9mZnMgdG8gYWxsb3cgaGltIHRvIHBpbGUgdXAgdGhlIHBvaW50cy48L3A+PHA+
T24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQsIGFmdGVyIGEgY2VsZWJyYXRpb24gb2YgdGhlIGNvbmZlcmVuY2Ug
Y2hhbXBpb25zaGlwIHdpdGggd2F0ZXIsIG5vdCBjaGFtcGFnbmUsIEplZmZlcnNvbiB3YW50ZWQg
dG8gZ2V0IGhpcyB0YWtlIG9uIEphbWVzJiM4MjE3OyBhY2NvbXBsaXNobWVudCBvdXQgdGhlcmUg
YmVmb3JlIGFueW9uZSBlbHNlLiBTbyBzdXJyb3VuZGVkIGJ5IGEgc21hbGwgZ3JvdXAgb2YgY2Ft
ZXJhbWVuIGFuZCByZXBvcnRlcnMsIDwvcD48cD5KZWZmZXJzb24sIDM2LCBsZXQgbG9vc2UuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIaXMgcmVjb3JkIHdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIHdpbGwgYmUgdW5icmVh
a2FibGUsJiM4MjIxOyBKZWZmZXJzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0xpa2UgdGhlIEpvZSBEaU1hZ2dp
byBoaXQgc3RyZWFrIGFuZCAmIzgyMzA7IFdpbHQgQ2hhbWJlcmxhaW4gc2NvcmluZyAxMDAsIHRo
ZXJlIGFyZSBjZXJ0YWluIHJlY29yZHMgdGhhdCB3aWxsIGJlIHVuYnJlYWthYmxlLiBXaG9ldmVy
IHRyaWVzIHRvIGdldCB0byB0aGF0IGlzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8gcGxheSBpbiAxMCBOQkEg
RmluYWxzIGFuZCBhdmVyYWdlIDMwIHBvaW50cyBhIGdhbWUgdG8gZ2V0IHRoZXJlLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1doYXQgaGUmIzgyMTc7cyBkb2luZyByaWdodCBub3cgaXMgb2J2aW91c2x5IG9uIGEg
bGV2ZWwgdGhhdCBoYXMgbmV2ZXIgYmVlbiBzZWVuIGJlZm9yZS4gVG8gcGFzcyBNaWNoYWVsIEpv
cmRhbiB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBpbiB0aGUgcHJpbWUgb2YgeW91ciBjYXJlZXIs
IG9uZSBvZiB0aGUgZ3JlYXRzIG9mIGFsbC10aW1lICYjODIzMDsgSWYgaGUgYWRkcyBhbm90aGVy
IDEsMDAwIHBvaW50cywgd2hvJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYWJsZSB0byBjb21lIGluIGFu
ZCBnbyB0byAxMCBOQkEgRmluYWxzIGluIHRoaXMgbW9kZXJuIGRheT8gSnVzdCB0byBnbyB0byB0
aGUgcGxheW9mZnMgZXZlcnkgeWVhciwgYXZlcmFnZSAzMCwganVzdCB0aGUgbG9uZ2V2aXR5IHRv
IGRvIHRoYXQsIHRoZSBkdXJhYmlsaXR5IHRvIGRvIHRoYXQsIG1vc3QgZ3V5cyBhcmUgZm9ydHVu
YXRlIHRvIHBsYXkgMTAgeWVhcnMsIHRvIHBsYXkgMTUgeWVhcnMuIEJ1dCB0byBoYXZlIHRvIHBs
YXkgMTIgeWVhcnMgYW5kIGdvIHRvIHRoZSBGaW5hbHMgMTAgdGltZXMgYW5kIGF2ZXJhZ2UgMzAg
cG9pbnRzIGEgZ2FtZT8gSXQmIzgyMTc7cyBpbXBvc3NpYmxlLiBUaGF0IHJlY29yZCwgSSB3b24m
IzgyMTc7dCBsaXZlIHRvIHNlZSB0aGF0IHJlY29yZCBiZSBicm9rZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5X
aWx0IENoYW1iZXJsYWluJiM4MjE3O3MgMTAwLXBvaW50IGdhbWUgZm9yIHRoZSBQaGlsYWRlbHBo
aWEgV2FycmlvcnMgYWdhaW5zdCB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzIGhhcyBzdG9vZCBzaW5jZSBN
YXJjaCAyLCAxOTYyLjwvcD48cD5EaU1hZ2dpbyYjODIxNztzIDU2LWdhbWUgaGl0dGluZyBzdHJl
YWsgY2FtZSBpbiAxOTQxLCBoZWxwaW5nIHByb3BlbCB0aGUgTmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyB0byBh
IDEwMS01MyByZWNvcmQgYW5kIGEgV29ybGQgU2VyaWVzIHRyaXVtcGggb3ZlciB0aGUgQnJvb2ts
eW4gRG9kZ2Vycy4gRGlNYWdnaW8gd2FzIHN1cnJvdW5kZWQgYnkgSGFsbCBvZiBGYW1lcnMgJiM4
MjEyOyBCaWxsIERpY2tleSwgTGVmdHkgR29tZXosIFBoaWwgUml6enV0bywgUmVkIFJ1ZmZpbmcg
YW5kIG1hbmFnZXIgSm9lIE1jQ2FydGh5LiA8L3A+PHA+SmFtZXMgaGFzIHdhbnRlZCB0byAmIzgy
MjA7YmUgbGlrZSBNaWtlJiM4MjIxOyBzaW5jZSBoZSBmaXJzdCBzdGFydGVkIHBsYXlpbmcgYmFz
a2V0YmFsbC4gQmFjayB0aGVuIGhlIHdhcyB0YWxsIGFuZCBzY3Jhd255LCB0aGUgaW5rbGluZyBv
ZiB3aGF0IGhlIHdvdWxkIGJlY29tZSBkcmF3biBtb3JlIGZyb20gaGlzIHNraWxscyBhbmQgZGV0
ZXJtaW5hdGlvbiB0byBkZXZlbG9wIGFuIGFsbC1hcm91bmQgZ2FtZSB0aGFuIGhpcyBib2R5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBkaWQgcHJldHR5IG11Y2ggZXZlcnl0aGluZyB0aGF0IE1KIGRpZCB3aGVu
IEkgd2FzIGEga2lkLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZCBvZiB0aGUgQ2hpY2FnbyBCdWxscyBncmVh
dC4gJiM4MjIwO0kgc2hvdCBmYWRlYXdheXMgYmVmb3JlIEkgc2hvdWxkIGhhdmUuIEkgd29yZSBh
IGxlZyBzbGVldmUgYW5kIGZvbGRlZCBpdCBkb3duIHNvIHlvdSBzYXcgdGhlIHJlZCBwYXJ0LiBJ
IHdvcmUgYmxhY2sgYW5kIHJlZCBzaG9lcyB3aXRoIHdoaXRlIHNvY2tzLiBJIHdvcmUgc2hvcnQg
c2hvcnRzIHNvIHlvdSBjb3VsZCBzZWUgbXkgdW5kZXJzaG9ydHMgdW5kZXJuZWF0aC4gSSBkaWRu
JiM4MjE3O3QgZ28gYmFsZCBsaWtlIE1pa2UsIGJ1dCBJJiM4MjE3O20gZ2V0dGluZyB0aGVyZS4g
JiM4MjMwOyBJdCB3aWxsIGJlIHBvc3QtY2FyZWVyLCB0aG91Z2guIEkgZXZlbiB3b3JlIGEgd3Jp
c3RiYW5kIG9uIG15IGZvcmVhcm0uIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGRvIHRoZSBob29wIGVhcnJpbmcs
IGVpdGhlci4gVGhhdCB3YXMgTWlrZS4gQnV0IEkgZGlkIGV2ZXJ5dGhpbmcgTWlrZSBkaWQsIG1h
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vdyBKYW1lcyBob3BlcywgbGlrZSBKb3JkYW4sIHRvIGluc3BpcmUg
Y2hpbGRyZW4gdG8gZm9sbG93IGluIGhpcyBmb290c3RlcHMuIEJ1dCB0byBKYW1lcywgdGhhdCBt
ZWFucyBiZWluZyBtb3JlIHRoYW4gYSBzY29yZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTY29yaW5nIHRoZSBi
YWxsIGlzIHNvIGhlcmFsZGVkIGluIG91ciBzcG9ydCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
IHdhbnQgdGhlIGZ1bmRhbWVudGFscyBvZiB0aGUgZ2FtZSB0byBiZSBhcyBncmVhdCBhcyB0aGV5
IGNhbiBiZS4gQW5kIGlmIHNvbWUga2lkIG9yIGEgZ3JvdXAgb2Yga2lkcyBmcm9tIHRoZSBXZXN0
IENvYXN0IG9yIHRoZSBFYXN0IENvYXN0IG9yIHRoZSBNaWR3ZXN0IG9yIHRoZSBTb3V0aCBhbmQg
ZXZlcnl0aGluZyBpbiBiZXR3ZWVuIGFsbCBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkIGNhbiBsb29rIGF0IG1l
IGFuZCBzYXksICYjODIxNjtXZWxsLCBJIG1hZGUgdGhlIGV4dHJhIHBhc3MgYmVjYXVzZSBMZUJy
b24gbWFkZSB0aGUgZXh0cmEgcGFzcywmIzgyMTc7IG9yICYjODIxNjtJIGdvdCBhIGNoYXNlLWRv
d24gYmxvY2sgYW5kIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdpdmUgdXAgb24gdGhlIHBsYXkgYmVjYXVzZSBM
ZUJyb24gZGlkbiYjODIxNzt0IGdpdmUgdXAsJiM4MjE3OyB0aGF0IHdvdWxkIG1lYW4gdGhlIHdv
cmxkIHRvIG1lLiBXZSYjODIxNztsbCBzZWUgd2hhdCBoYXBwZW5zLiBXZSYjODIxNztsbCBzZWUg
d2hhdCBoYXBwZW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFtZXMgaGFzIHRocmVlIE5CQSB0aXRsZXMgdG8g
Sm9yZGFuJiM4MjE3O3Mgc2l4LCB3aGljaCBtaWdodCBiZSB0aGUgb25seSBzdGF0aXN0aWMgaG9s
ZGluZyBKYW1lcyBiYWNrIGluIGNvbnNpZGVyYXRpb24gYXMgdGhlIGdyZWF0ZXN0IG9mIGFsbCB0
aW1lLiBCdXQgYmFycmluZyBpbmp1cnksIG1vcmUgY2hhbXBpb25zaGlwcyBzZWVtIGxpa2VseSwg
ZXZlbiBpZiB0aGUgQ2F2cyBhcmUgYmlnIHVuZGVyZG9ncyB0byB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdh
cnJpb3JzIGluIFRoZSBGaW5hbHMsIHdoaWNoIG9wZW4gVGh1cnNkYXkgYXQgT3JhY2xlIEFyZW5h
LjwvcD48cD5Bc2tlZCB3aGVuIGhlIGZpbmFsbHkgcmVhbGl6ZWQgaGUgY291bGQgcmVhY2ggSm9y
ZGFuJiM4MjE3O3Mgc3RhdHVzLCBKYW1lcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgYWNrbm93bGVkZ2UgaGUmIzgy
MTc7cyBsZXQgaGlzIG1pbmQgZ28gdGhlcmUsIGFsdGhvdWdoIGhlIHN1cmVseSBoYXMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0ICYjODIxMjsgaGF2ZSBJPyYjODIyMTsgaGUgYXNrZWQuPC9w
PjxwPlRvbGQgdGhhdCBoZSB3YXMgJiM4MjIwO29uIHRoZSBncmVlbiwmIzgyMjE7IGlmIGhlIGhh
c24mIzgyMTc7dCwgSmFtZXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3QgYSBnb2xmZXIuIFRo
aXMgZ3V5IHJpZ2h0IGhlcmUgdG8gbXkgbGVmdCBpcywgdGhvdWdoLCBzbyBoZSYjODIxNztsbCB0
ZWxsIG1lIHdoYXQgdGhhdCBtZWFucyB3aGVuIHdlIGdldCBvbiB0aGUgYnVzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+Si5SLiBTbWl0aCwgd2hvIGhhZCBjcmFzaGVkIEphbWVzJiM4MjE3OyBwcmVzcyBjb25mZXJl
bmNlIHdpdGggS2V2aW4gTG92ZSBhbmQgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiwgY2hpbWVkIGluLCAmIzgy
MjA7SGUgZHJvdmUgdGhlIGdyZWVuLCBJJiM4MjE3O2xsIHRlbGwgeW91IHRoYXQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JZiBiaXJkaWUgcHV0dHMgYXJlIGNoYW1waW9uc2hpcHMsIEphbWVzIGlzIG9uZSwgbWF5
YmUgdHdvIGF3YXkgZnJvbSBiZWluZyBjb25zaWRlcmVkIHRoZSBncmVhdGVzdCwgZXNwZWNpYWxs
eSBzaW5jZSBoZSYjODIxNztzIG1vcmUgdGhhbiBqdXN0IGEgc2NvcmVyLjwvcD48cD5UaGF0IG1p
Z2h0IGJlIHdoeSBubyBvbmUgbGF1Z2hlZCBhdCBKZWZmZXJzb24mIzgyMTc7cyBzdWdnZXN0aW9u
IHRoYXQgdGhlIHJlY29yZCBpcyAmIzgyMjA7dW5icmVha2FibGUuJiM4MjIxOyBJdCB3YXMgb25s
eSBmaXR0aW5nIHRoYXQgb25lIG9mIEphbWVzJiM4MjE3OyBsb3lhbCB2ZXRlcmFucyBkcmVhbWVk
IGFzIGJpZyBhcyBKYW1lcyBkaWQgd2hlbiBoZSB3YXMganVzdCBhIGtpZCBmcm9tIEFrcm9uIHdl
YXJpbmcgYSB3cmlzdGJhbmQgb24gaGlzIGZvcmVhcm0uPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMg
YmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.