Marla Ridenour: Was LeBron James sending Cavaliers’ a man-up message with his performance in loss to Nuggets?

PHA+REVOVkVSOiBJIHdpbGwgbmV2ZXIgcXVlc3Rpb24gTGVCcm9uIEphbWVzJiM4MjE3OyB0b3Vn
aG5lc3MsIGV2ZW4gYXMgaGUgcXVlc3Rpb25lZCBoaXMgdGVhbSYjODIxNztzIFdlZG5lc2RheSBu
aWdodC48L3A+PHA+SSB1bmRlcnN0YW5kIHRoYXQgYXQgYWdlIDMyLCB0aGUgZm91ci10aW1lIGxl
YWd1ZSBNb3N0IFZhbHVhYmxlIFBsYXllciBtdXN0IGNvbnNlcnZlIGhpcyBlbmVyZ3ksIG11c3Qg
cmFtcCB1cCBoaXMgZWZmb3J0IHRocm91Z2ggZWFjaCBsZXZlbCBvZiB0aGUgcGxheW9mZnMsIG11
c3QgYmUgYXQgaGlzIHBlYWsgaWYgaGUgcmVhY2hlcyBoaXMgc2V2ZW50aCBjb25zZWN1dGl2ZSBO
QkEgRmluYWxzLjwvcD48cD5CdXQgaW4gb25lIHJlZ2FyZCBJIGFtIHRvcm4uIENhbiB0aGUgQ2F2
YWxpZXJzIGZpeCB0aGVpciBzdHJ1Z2dsaW5nIGRlZmVuc2Ugd2l0aG91dCBhIGJldHRlciBleGFt
cGxlIHRoYW4gdGhlIG9uZSB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIHdvcmxkIHNldCBhZ2FpbnN0
IHRoZSBEZW52ZXIgTnVnZ2V0cz8gT3Igd2FzIEphbWVzIHNlbmRpbmcgYSBtZXNzYWdlIHRoYXQg
d2l0aCAxMiBnYW1lcyByZW1haW5pbmcsIGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSB0byBtYW4tdXAsIGJvdGgg
bGl0ZXJhbGx5IGFuZCBmaWd1cmF0aXZlbHk/PC9wPjxwPlBlcmhhcHMgaXQgd2lsbCBtZWFuIG5v
dGhpbmcgaW4gTWF5IGFuZCBKdW5lLCBidXQgSSBjYW4mIzgyMTc7dCBnZXQgYSBzY2VuZSBmcm9t
IFdlZG5lc2RheSYjODIxNztzIDEyNi0xMTMgbG9zcyB0byB0aGUgTnVnZ2V0cyBvdXQgb2YgbXkg
bWluZC4gSXQgY2FtZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIsIHdoZW4gSmFtZXMgc3RheWVkIGRv
d25jb3VydCB0byBjb21wbGFpbiBhIG5vLWNhbGwgd2hlbiBoaXMgbGF5dXAgYXR0ZW1wdCB3YXMg
YmxvY2tlZCBieSBKdWFuY2hvIEhlcm5hbmdvbWV6LiA8L3A+PHA+RXZlbiB0aG91Z2ggSmFtZXMg
bGVmdCB0aGUgQ2F2cyBwbGF5aW5nIGZvdXItb24tZml2ZSwgaXQgbmVhcmx5IHdvcmtlZCBvdXQu
IEphbWFsIE11cnJheSBmaXJlZCB1cCBhbiBlcnJhbnQgMy1wb2ludGVyIGF0IHRoZSBvdGhlciBl
bmQgYW5kIERlcm9uIFdpbGxpYW1zIHJlYm91bmRlZCBmb3IgdGhlIENhdnMsIGJ1dCBJbWFuIFNo
dW1wZXJ0JiM4MjE3O3MgbG9uZyBwYXNzIHRvIEphbWVzIHdhcyBvZmYgdGhlIG1hcmsgYW5kIHJl
c3VsdGVkIGluIGEgdHVybm92ZXIuPC9wPjxwPkphbWVzIGZpbmlzaGVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGgg
YSBwbHVzLW1pbnVzIHJhdGluZyBvZiBtaW51cy0zMCwgaGlzIHNlY29uZCB3b3JzdCBvZiB0aGUg
c2Vhc29uLCBzdXJwYXNzZWQgb25seSBieSBhIG1pbnVzLTMyIGluIGEgMzUtcG9pbnQgbG9zcyBh
dCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIG9uIEphbi4gMTYuIENvbnRyaWJ1dGluZyB0byBK
YW1lcyYjODIxNzsgdWdseSBzdGF0IGluIHRoZSBQZXBzaSBDZW50ZXIgd2FzIGhpcyBleHRlbnNp
dmUgdGltZSB3aXRoIHRoZSBzZWNvbmQgdW5pdCwgd2hpY2ggdGhlIE51Z2dldHMgdG9yY2hlZC4g
SXQgc2VlbXMgaGFyZCB0byBjcml0aWNpemUgSmFtZXMgd2hlbiBoZSBtYWRlIDgtb2YtMTIgZmll
bGQgZ29hbHMgYW5kIHRvdGFsZWQgc2l4IHJlYm91bmRzIGFuZCBmaXZlIGFzc2lzdHMgaW4gMzQg
bWludXRlcy48L3A+PHA+QnV0IHdoZW4gaGlzIHRlYW1tYXRlcyBuZWVkZWQgZGVmZW5zaXZlIGhl
bHAsIEphbWVzIHJlbWFpbmVkIHJvb3RlZCBpbiBwbGFjZSwgcGVyaGFwcyB0byBtYWtlIGEgcG9p
bnQgdGhhdCBoZSB2ZXJiYWxpemVkIGxhdGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgYWluJiM4MjE3O3Qg
YWJvdXQgYSBncm91cCwgaXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBpbmRpdmlkdWFscywmIzgyMjE7IEphbWVz
IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmUgbW9yZSwganVzdCBkbyBtb3JlLiBZ
b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJlYWNoIHRvdWdobmVzcywgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBoYXZl
IGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGJlIG1vcmUgcGh5c2ljYWwsIHdl
JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB0YWtlIHRoZSBvbmUtb24tb25lIGNoYWxsZW5nZSBzZXJpb3VzbHku
IFdlJiM4MjE3O3JlIHJlbHlpbmcgb24gaGVscCB0b28gbXVjaCBpbnN0ZWFkIG9mIHRha2luZyB0
aGUgb25lLW9uLW9uZSBjaGFsbGVuZ2UgZmlyc3QuIEdvdCB0byBiZSBiZXR0ZXIgaW4gYWxsIGZh
Y2V0cyBvZiB0aGUgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcmhhcHMgSmFtZXMmIzgyMTc7IG1pbnVz
LTMwIHdhcyBpbnRlbmRlZCBhcyBhIHRlYWNoaW5nIG1vbWVudC4gUGVyaGFwcyBpdCB3YXMgbWVh
bnQgdG8gcmVpbmZvcmNlIHRoZSBwb3N0LWdhbWUgY29tbWVudHMgb2YgY29hY2ggVHlyb25uIEx1
ZSwgd2hvIHdhcyBjcml0aWNhbCBvZiB0aGUgQ2F2cyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2
ZSBnYW1lLiBMdWUgd2FzIGV2ZW4gc3Ryb25nZXIgdGhhbiBTdW5kYXkgd2hlbiB0aGUgTG9zIEFu
Z2VsZXMgTGFrZXJzJiM4MjE3OyBEJiM4MjE3O0FuZ2VsbyBSdXNzZWxsIHBvdXJlZCBpbiBhIGNh
cmVlci1oaWdoIDQwIHBvaW50cyBpbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgZml2ZS1wb2ludCB2aWN0b3J5
LjwvcD48cD5MdWUgd2FzIHVwc2V0IGFmdGVyIHRoZSBDYXZzIHdlcmUgb3V0c2NvcmVkIDcwLTMw
IG9uIHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQgYW5kIGFsbG93ZWQgdGhlIE51Z2dldHMgdG8gc2hvb3Qg
NTMgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgdGhlIHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZlIGZvZSB0byBz
aG9vdCBhdCBsZWFzdCA1MSBwZXJjZW50LiAoVGhhdCBkb2VzIGluY2x1ZGUgYSBsb3NzIHRvIHRo
ZSBDbGlwcGVycyB0aGF0IGNhbWUgd2hlbiBKYW1lcywgS3lyaWUgSXJ2aW5nIGFuZCBLZXZpbiBM
b3ZlIHNhdCBvdXQuKTwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBnb3R0YSBiZSB0b3VnaGVyLiBHb3R0YSBi
ZSBtb3JlIHVyZ2VuY3ksIGFuZCBpdCBjb21lcyBmcm9tIGFsbCBvZiB1cywmIzgyMjE7IEx1ZSBz
YWlkIFdlZG5lc2RheSBuaWdodC4gJiM4MjIwO1RoZXkgZ290IDMtcG9pbnQgc2hvdHMsIHRoZXkg
Z290IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQsIHRoZXkgZ290IG9mZmVuc2l2ZSByZWJvdW5kcy4gVGhl
eSBnb3QsIEkgbWVhbiwgd2hhdGV2ZXIgdGhleSB3YW50ZWQuIEFuZCB3ZSBnb3R0YSBiZSBiZXR0
ZXIgdGhhbiB0aGF0LiBJdCBzdGFydHMgd2l0aCB0aGUgY29hY2hlcywgYnV0IHRoZSBwbGF5ZXJz
IGdvdHRhIGxvb2sgYXQgdGhlbXNlbHZlcyBpbiB0aGUgbWlycm9yLCB0b28uIFRoZXkgZ290dGEg
YnJpbmcgYSBwaHlzaWNhbCBwcmVzZW5jZSBhbmQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gdGFrZSBw
cmlkZSBpbiBndWFyZGluZyB0aGVpciBtYW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZGVmZW5kaW5nIGNo
YW1waW9ucyBoYXZlIGxvc3Qgc2l4IG9mIHRoZWlyIHBhc3QgMTAuIFRoZXkgYXJlIDUtNyBpbiBN
YXJjaC4gVGhleSYjODIxNztyZSAxOC0xNyBvbiB0aGUgcm9hZC4gVGhlaXIgZGVmZW5zaXZlIGVm
ZmljaWVuY3kgc3RhbmRzIDIybmQgaW4gdGhlIGxlYWd1ZS4gTm8gdGVhbSBoYXMgd29uIGFuIE5C
QSB0aXRsZSB3aXRoIGFuIGVmZmljaWVuY3kgcmF0aW5nIG91dHNpZGUgdGhlIHRvcCAxMCBzaW5j
ZSB0aGUgMjAwMC0wMSBMYWtlcnMuIChUaGUgQ2F2cyB3ZXJlIDEwdGggbGFzdCBzZWFzb24uKSBU
aGV5JiM4MjE3O3JlIGdpdmluZyB1cCAxMDkuOSBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUgaW4gTWFyY2gsIGhp
Z2hlc3Qgb2YgYW55IG1vbnRoIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48cD5KYW1lcyBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
aGVsZCBiYWNrIGluIGhpcyBjb21tZW50cy4gQ29uc2lkZXIgJiM4MjIwO1RoZSBob25leW1vb24g
aXMgb3ZlciwmIzgyMjE7IGFmdGVyIHRoZSBDaGljYWdvIEJ1bGxzIGJ1bGxpZWQgdGhlaXIgd2F5
IHRvIDc4IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQgb24gRGVjLiAyLCB3aGljaCB3YXMgdGhlIENhdnMm
IzgyMTc7IHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZlIGxvc3MuIE9yICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBhIHRv
cC1oZWF2eSB0ZWFtLiBJIGp1c3QgaG9wZSB3ZSYjODIxNztyZSBub3Qgc2F0aXNmaWVkIGFzIGFu
IG9yZ2FuaXphdGlvbiwmIzgyMjE7IGFmdGVyIGEgMTI0LTEyMiBsb3NzIGF0IHRoZSBOZXcgT3Js
ZWFucyBQZWxpY2FucyBvbiBKYW4uIDIzLiBPciAmIzgyMjA7V2UgbmVlZCBhIHBsYXltYWtlciwm
IzgyMjE7IHRoYXQgc2FtZSBuaWdodC48L3A+PHA+TWF5YmUgdGhpcyB0aW1lIEphbWVzIGxldCBo
aXMgYWN0aW9ucyBhcyB3ZWxsIGFzIGhpcyB3b3JkcyBzcGVhaywgZXZlbiBhcyB0aGUgQ2F2cyBo
YWQgdGhlaXIgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwIHRvZ2V0aGVyIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5j
ZSBEZWMuIDE3LjwvcD48cD5JIGhvcGUgdGhhdCB3YXMgaGlzIGludGVudGlvbiBiZWNhdXNlIEph
bWVzJiM4MjE3OyBwbGF5IGRpZCBub3QgYWx3YXlzIHNldCB0aGUgcHJvcGVyIHRvbmUuIE9ubHkg
SXJ2aW5nIHNlZW1lZCBpbnNwaXJlZCB0byB0dXJuIHRoZSBnYW1lIGFyb3VuZCBhcyBoZSBzY29y
ZWQgMTQgb2YgaGlzIDMzIHBvaW50cyBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gQnV0IHRoYXQmIzgy
MTc7cyB3aGVuIEtlbm5ldGggRmFyaWVkIGJlZ2FuIHRvIGRvbWluYXRlIGluc2lkZSBhbmQgdGhl
IE51Z2dldHMgZm9sbG93ZWQgaGlzIGxlYWQgYW5kIG91dG11c2NsZWQgdGhlIGNvbXBsYWNlbnQg
Q2F2cy48L3A+PHA+Q2F2cyYjODIxNzsgY2VudGVyIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gc2VlbWVkIHRv
IGdldCBKYW1lcyYjODIxNzsgbWVzc2FnZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhbiBh
cmVhIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byB0YWtlIHZlcnkgc2VyaW91c2x5IGJlY2F1c2UgYXQgdGhl
IGVuZCBvZiB0aGUgZGF5IEkmIzgyMTc7bSB0aGUgbWFuIGluIHRoZSBtaWRkbGUsIHNvIEkgZ290
IHRvIG1ha2Ugc3VyZSBJIGJyaW5nIHRoYXQgdG91Z2huZXNzLCYjODIyMTsgVGhvbXBzb24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0lmIGl0JiM4MjE3O3MgYmVpbmcgcXVlc3Rpb25lZCwgSSBnb3QgdG8gcGljayB0
aGF0IHMqKiogdXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBsb3NzIGFuZCB0aGUgQm9zdG9uIENl
bHRpY3MmIzgyMTc7IHZpY3RvcnksIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBsZWFkIG92ZXIgdGhlIENlbHRp
Y3MgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSByYWNlIHdhcyBjdXQgdG8gb25lIGdhbWUuIEJ1
dCBoaXN0b3J5IHNob3dzIHRoZSBDYXZzIHN0aWxsIGhhdmUgdGltZS4gU29tZSBvZiB0aGUgc2Ft
ZSBkZWZlbnNpdmUgcXVlc3Rpb25zIGFyb3NlIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vh
c29uIGEgeWVhciBhZ28uIFRoZSBDYXZzIGRyb3BwZWQgZWlnaHQgb2YgMTUgaW4gTWFyY2ggYW5k
IEFwcmlsIGxhc3Qgc2Vhc29uIGFuZCBjYXB0dXJlZCB0aGUgY2hhbXBpb25zaGlwLiBUaGV5IHdl
bnQgMjQtMTcgb24gdGhlIHJvYWQgaW4gdGhlIDIwMTUtMTYgcmVndWxhciBzZWFzb24sIDctNCBp
biB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi48L3A+PHA+QnV0IHRoaXMgaXMgdGhlIHRpbWUgZm9yIHVyZ2VuY3ks
IHRoZSB0aW1lIHRvIHBheSBhdHRlbnRpb24gZHVyaW5nIGZpbG0gc3R1ZHkgYW5kIHRoZSBvY2Nh
c2lvbmFsIHByYWN0aWNlLCB0aGUgdGltZSB0byByYW1wIHVwIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgaW50ZW5z
aXR5IHRoYXQgaXQgYXBwZWFycyB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGJlZW4gc2F2aW5nIGZvciB0aGUgcGxh
eW9mZnMuPC9wPjxwPkphbWVzIHNob3VsZCBub3QgYmUgZXhlbXB0LCBldmVuIGlmIGhlIGRvZXMg
a2VlcCBhIGZldyBsZXZlbHMgb2YgZW5lcmd5IGluIHJlc2VydmUuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVu
b3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVy
IGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.