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Marla Ridenour: With one flagrant shove, Cavaliers guard Kyrie Irving sends a message to teammates, foes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 1, 2017 - 04:46 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving, left, drives past Philadelphia 76ers' Nik Stauskas in the second half of an NBA basketball game, Friday, March 31, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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