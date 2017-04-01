All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: With one flagrant shove, Cavaliers guard Kyrie Irving sends a message to teammates, foes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 1, 2017 - 04:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving, left, drives past Philadelphia 76ers' Nik Stauskas in the second half of an NBA basketball game, Friday, March 31, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

lewis02cut_2 Ross D. Franklin - AP
Ryan Lewis: Contention window is wide open in 2017 and possibly beyond for Indians

GOODYEAR, ARIZ.: The run to Game 7 of the World Series might have just been Act I.

The Indians enter the 2017 season with a clear path to winning their second consecutive division title. According to Baseball Prospectus’ PECOTA projections, the Indians have the widest margin between the second-place team in their division in all of baseball.

Cavaliers report: As playoffs approach, LeBron James now charged with guarding league’s star players - 6:18 PM
extreme_PIG
Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu - 5:57 PM
tribe03_lindor
Indians still working through Opening Day lineup after first five
cavs03_11
Cavaliers 135, Pacers 130 (2OT): Kevin Love saves Cavs in second overtime; LeBron James records 11th triple-double
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next