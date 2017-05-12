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Cavaliers

Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 12, 2017 - 11:15 AM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue draws up a play during a timeout against the Denver Nuggets in the second half of a game March 22 in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)


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