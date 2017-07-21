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Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 21, 2017 - 09:09 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving celebrates a three-pointer against the Toronto Raptors during the first quarter in Game 1 of an Eastern Conference playoff game May 1, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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