All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 21, 2017 - 09:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving celebrates a three-pointer against the Toronto Raptors during the first quarter in Game 1 of an Eastern Conference playoff game May 1, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player - 10:24 PM

For almost four years, Norton grad and former football player Basil James “BJ” Ranier fought a battle with leukemia with courage and humor.

lewis23cut
Ryan Lewis: Indians have potential positions to upgrade as trade deadline approaches, but no clear path of action - 10:44 PM
RubberDucks report: Jacob Lee follows plan to return to mound following Tommy John surgery last year - 10:44 PM
Golf roundup: Scott Stallings takes 1-stroke lead at Barbasol Championship - 10:54 PM
RubberDucks 5, Flying Squirrels 4 - 10:44 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next