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Cavaliers vs. Mavericks

Mavericks knock off Cavs 104-97

By Schuyler Dixon
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 11:49 PM | Updated: January 31, 2017 - 07:45 AM
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Cleveland Cavaliers guard Jordan McRae (12) dunks as Dallas Mavericks forward Dwight Powell (7) defends during the first half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 30, 2017, in Dallas. (AP Photo/Brandon Wade)

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