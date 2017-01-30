All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers vs. Mavericks

Mavericks knock off Cavs 104-97

By Schuyler Dixon
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 11:49 PM | Updated: January 31, 2017 - 07:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Jordan McRae (12) dunks as Dallas Mavericks forward Dwight Powell (7) defends during the first half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 30, 2017, in Dallas. (AP Photo/Brandon Wade)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla02cut_01 Ross D. Franklin - AP
Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away

COLUMBUS: Under coach Urban Meyer, the Ohio State football program has become more of a farm team for the NFL than ever before.

robinson02cut
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues
zfoot02cut_1
University of Akron football: East’s Jemarulin Suggs headlines Zips’ 13-member signing class
cavs02web
Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves
Ohio State notebook: Five-star linebacker Baron Browning, coach Urban Meyer trade heart-stopping pranks
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next