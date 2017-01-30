All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

MRI of Cavaliers forward Kevin Love’s back reveals no structural damage

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 30, 2017 - 09:47 PM | Updated: January 31, 2017 - 07:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward Kevin Love, left, andCharlotte Hornets forward Michael Kidd-Gilchrist fight for a loose ball in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Saturday, Dec. 31, 2016. Cleveland won 121-109. (AP Photo/Nell Redmond)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs01cut_03 Tony Dejak - AP
No longer taking ‘the high road,’ LeBron fires back at Charles Barkley; Cavs conduct workouts with free agents - 4:48 PM

After the Golden State Warriors’ Klay Thompson fired subtle jabs at LeBron James during last season’s NBA Finals, calling the NBA “a man’s league” and insinuating that James had his feelings hurt by Draymond Green, a stunned James sat at the podium prior to Game 5 in disbelief.

cavs31cutweb
MRI of Cavaliers forward Kevin Love’s back reveals no structural damage
High school notebook: Aurora’s Bubba Arslanian, Hudson’s Jonah Wieland, St. V-M’s Eric Bentley pledge to play football at the University of Akron - 5:01 PM
University of Akron football: Zips hope 2017 recruiting class will help team get back on track to success - 4:33 PM
super31cutweb
Super Bowl: In enemy territory, nary a bad word about Falcons QB Matt Ryan
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next