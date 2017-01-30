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MRI of Cavaliers forward Kevin Love’s back reveals no structural damage

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 30, 2017 - 09:47 PM | Updated: January 31, 2017 - 07:47 AM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love, left, andCharlotte Hornets forward Michael Kidd-Gilchrist fight for a loose ball in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Saturday, Dec. 31, 2016. Cleveland won 121-109. (AP Photo/Nell Redmond)

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