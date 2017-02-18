NBA All-Star 2017: LeBron James sounds ready to loosen his grip in minutes tug-of-war with Cavs coaches, trainers

PHA+TkVXIE9STEVBTlM6IEF0IDMyIHllYXJzIGFuZCA1MCBkYXlzIG9sZCwgTGVCcm9uIEphbWVz
IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiB0aGUgb2xkZXN0IHBsYXllciBpbiBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBOQkEg
QWxsLVN0YXIgR2FtZSBpZiBub3QgZm9yIHRoZSBpbmp1cnktcmVwbGFjZW1lbnQgYWRkaXRpb24g
b2YgQ2FybWVsbyBBbnRob255LCBib3JuIDIxNSBkYXlzIGJlZm9yZSBKYW1lcy48L3A+PHA+QnV0
IHdoaWxlIGNyaXRpY2lzbSByYWdlcyBpbiBtZWRpYSBjaXJjbGVzIGFib3V0IEphbWVzJiM4MjE3
OyBoZWF2eSBtaW51dGUgbG9hZCB0aGlzIHNlYXNvbiBhZnRlciBwbGF5aW5nIGluIHNpeCBjb25z
ZWN1dGl2ZSBOQkEgRmluYWxzLCBKYW1lcyBpcyBmZWVsaW5nIGZyZXNoIGFuZCBlbmVyZ2V0aWMu
IEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIHNocmVkIG9mIGRvdWJ0IGFib3V0IHdoZXRoZXIgaGUg
Y2FuIGhhbmRsZSB0aGUgd29ya2xvYWQgdGhhdCBsaWVzIGFoZWFkIGFzIHRoZSBDYXZhbGllcnMg
YXR0ZW1wdCB0byB3aW4gYmFjay10by1iYWNrIGNoYW1waW9uc2hpcHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O3ZlIGdvdCBlbm91Z2ggbGVmdCBmb3Igd2hhdGV2ZXIuIEkgd2FzIHJlYWR5IHRvIHBs
YXkgYW5vdGhlciBGaW5hbHMgYWZ0ZXIgR2FtZSA3IG9mIGxhc3QgeWVhciwmIzgyMjE7IEphbWVz
IHNhaWQgU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXIgdGhlIEVhc3QgQWxsLVN0YXJzJiM4MjE3OyBwcmFjdGljZSBh
dCB0aGUgTWVyY2VkZXMtQmVueiBTdXBlcmRvbWUuICYjODIyMDtKdXN0IGdpdmUgbWUgb25lIG9y
IHR3byBkYXlzJiM4MjE3OyByZXN0IGFuZCBJIHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiByZWFkeSB0byBnbyBh
Z2Fpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRvIHNheSB0aGF0IEphbWVz
IGlzbiYjODIxNzt0IGxvb3NlbmluZyBoaXMgZ3JpcCBpbiB0aGUgdHVnLW9mLXdhciBoZSBwbGF5
cyB3aXRoIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBhbmQgdGhlIHRyYWluaW5nIHN0YWZmIG92ZXIg
c2l0dGluZyBvdXQgc29tZSBvZiB0aGUgcmVtYWluaW5nIDI3IHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVz
LiBIZSYjODIxNztzIGF2ZXJhZ2luZyAzNy41IG1pbnV0ZXMsIGhpZ2hlciB0aGFuIHRoYXQgb2Yg
dGhlIHBhc3QgdHdvIHNlYXNvbnMgKDM2LjEgaW4gMjAxNC0xNSwgMzUuNiBpbiAyMDE1LTE2KS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSBkb25lIHBs
YXlpbmcgdGhlIGdhbWUgb2YgYmFza2V0YmFsbCwgSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIHdpc2ggdGhh
dCBJIHdvdWxkIGhhdmUgaGFkIHR3byBtb3JlIG1pbnV0ZXMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVy
IG9mIGEgY2VydGFpbiBnYW1lIG9yIEkgd291bGQgaGF2ZSBwbGF5ZWQgaW4gdGhpcyBnYW1lLiBU
aGF0JiM4MjE3O3MgbXkgb3duIGFzc2Vzc21lbnQgb2Ygd2hlcmUgSSBhbSwmIzgyMjE7IEphbWVz
IHNhaWQuICYjODIyMDtOb3cgbXkgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgaXMgZ29pbmcgdG8gW2RlY2lkZV0g
d2hhdCYjODIxNztzIGJlc3QgZm9yIHRoZSB0ZWFtIGFzIHdlbGwgYW5kIHdoYXQmIzgyMTc7cyBi
ZXN0IGZvciBtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO01lIGJlaW5nIGEgY29tcGV0aXRvciwgbWUgcGxheWlu
ZyB0aGUgZ2FtZSB0aGF0IEkgbG92ZSBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5LCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGFs
d2F5cyBoYXZlIHRoZSByaWdodCBhc3Nlc3NtZW50IG9mIG1lIHBsYXlpbmcgYSBsb3Qgb2YgbWlu
dXRlcy4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoeSBJIGhhdmUgQ29hY2ggTHVlIGFuZCB0aGUgY29hY2hpbmcg
c3RhZmYgYW5kIHRoZSB0cmFpbmluZyBzdGFmZiB0byBiZSBsaWtlLCAmIzgyMTY7SGV5LCBMZUJy
b24sIHlvdSYjODIxNzt2ZSBwbGF5ZWQgc2l4IHN0cmFpZ2h0IEZpbmFscywgeW91JiM4MjE3O3Zl
IHBsYXllZCB0aGlzIGFtb3VudCBvZiBtaW51dGVzLCBsZXQmIzgyMTc7cyB0YWtlIGl0IGVhc3kg
dG9kYXkuIExldCYjODIxNztzIHRha2UgdG9kYXkgb2ZmLiYjODIxNzsgVGhhdCYjODIxNztzIHdo
YXQgdGhleSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBkby4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBldmVyIHdhbnQgdG8g
dGFrZSBhIGRheSBvZmYuIFRvIGhhdmUgdGhhdCBvdGhlciBzaWRlIEkgdGhpbmsgaXMga2V5IGZv
ciBvdXIgdGVhbSBnb2luZyBmb3J3YXJkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2FycmlvcnMgY29hY2ggU3Rl
dmUgS2VyciwgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IG9wcG9uZW50IGluIHRoZSBwYXN0IHR3byBGaW5hbHMs
IHNhaWQgaGUgaXMgdHJ5aW5nIHRvIGxpZ2h0ZW4gdGhlIGxvYWQgZm9yIGhpcyBwbGF5ZXJzIGlu
IHByYWN0aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TWF5YmUgbm90IFtwcmFjdGljZV0gbGVzcywgYnV0IHdl
IHByb2JhYmx5IGdvIGxpZ2h0ZXIuIFdlJiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGhhdmluZyB0aGUgc2FtZSBu
dW1iZXIgb2YgZGF5cyBvZmYgdGhhdCB3ZSBoYWQgdGhlIGxhc3QgY291cGxlIHllYXJzLCYjODIy
MTsgc2FpZCBLZXJyLCB3aG8gd2lsbCBjb2FjaCB0aGUgV2VzdCBBbGwtU3RhcnMgU3VuZGF5LiAm
IzgyMjA7QnV0IGZvciBtZSB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gcGFjZSB0aGUgZ3V5cyBhIGxp
dHRsZSBiaXQgbW9yZSB0aGlzIHllYXIgZ2l2ZW4gdGhhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGluIHRo
ZSBGaW5hbHMgdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzIGFuZCB0aGUgc2Vhc29ucyBoYXZlIGdvbmUgbmlu
ZSBtb250aHMgdHdvIHllYXJzIGluIGEgcm93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IEtlcnIsIHdobyBw
bGF5ZWQgZm9yIHRoZSBDYXZzIGZyb20gMTk4OS05Mywga25vd3MgdGhhdCBlYXNpbmcgdXAgaW4g
cHJhY3RpY2UgaXMgbm90IHdoZXJlIHRoZSByZWFsIGJlbmVmaXRzIGFyZSBnYWluZWQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0IGNhbiBoZWxwLCBidXQgdGhlIGdhbWVzIGFyZSB0aGUgYmlnIHRo
aW5nLCYjODIyMTsgS2VyciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBhbnlib2R5
IGV2ZXIgcmVhbGx5IG92ZXJkb2VzIGl0IGluIHByYWN0aWNlLiBDb2FjaGVzIHVuZGVyc3RhbmQg
dGhlIDgyLWdhbWUgam91cm5leSBhbmQgaG93IGRpZmZpY3VsdCBpdCBpcy4gVGhlIHJlYWwgcmVz
dCBjb21lcyBmcm9tIGVpdGhlciBoYXZpbmcgZ2FtZXMgb2ZmIG9yIG5vdCBwaWxpbmcgdXAgYmln
IG1pbnV0ZXMgaW4gdGhvc2UgZ2FtZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcyBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
YXZlcmFnZWQgb3ZlciA0MCBtaW51dGVzIHBlciBnYW1lIGluIGEgc2Vhc29uIHNpbmNlIDIwMDct
MDggKDQwLjQpIGluIENsZXZlbGFuZC4gQnV0IHdoaWxlIGhlIHNhaWQgaGVhbHRoIGlzIHRoZSBO
by4gMSBpc3N1ZSB0aGF0IHdpbGwgZGVjaWRlIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBmYXRlIHRoaXMgc2Vh
c29uLCBoZSB1bmRlcnN0YW5kcyB0aGUgZG93bnNpZGUgYW5kIHRoZSB1cHNpZGUgdG8gaGlzIHRp
bWUgb24gdGhlIGNvdXJ0LjwvcD48cD5UaGUgZG93bnNpZGUgbWlnaHQgbm90IHNob3cgdW50aWwg
SnVuZS4gVGhlIHVwc2lkZSBpcyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgcG9zdGluZyBudW1iZXJzIHRoYXQg
cml2YWwgdGhvc2Ugb2YgaGlzIGZvdXIgTkJBIE1WUCBzZWFzb25zLiBIZSYjODIxNztzIGF2ZXJh
Z2luZyAyNS45IHBvaW50cywgNy43IHJlYm91bmRzLCA4LjggYXNzaXN0cyBhbmQgMS40IHN0ZWFs
cyB3aGlsZSBzaG9vdGluZyAuNTM5IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGFuZCAuMzg5IGZyb20gMy1wb2lu
dCByYW5nZS4gVGhlIGxhdHRlciB0d28gcGVyY2VudGFnZXMgd291bGQgcmFuayBzZWNvbmQgaWYg
Y29tcGFyZWQgd2l0aCBoaXMgZm91ciBNVlAgeWVhcnMsIGFuZCBoaXMgYXNzaXN0cyB3b3VsZCBi
ZSBoaXMgaGlnaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlaW5nIGFuIE1WUC1jYWxpYmVyIHBsYXllciBpcyBt
eSBnb2FsIGV2ZXJ5IHllYXIsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7RG8gSSByZWNlaXZl
IHRoZSBhd2FyZCBvciBub3QsIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHVwIHRvIG1lLiBCdXQgZG8gSSBhcHBy
b2FjaCB0aGUgZ2FtZSBhcyBhbiBNVlAgZXZlcnkgc2luZ2xlIG5pZ2h0PyBBYnNvbHV0ZWx5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SmFtZXMgcHJpZGVzIGhpbXNlbGYgb24gaGlzIGNvbnNpc3RlbmN5LCBlc3Bl
Y2lhbGx5IGluIHdoYXQgaGFzIGJlY29tZSBhIHBvaW50IGd1YXJkLWRyaXZlbiBsZWFndWUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHRha2UgcHJpZGUgaW4geW91IGtub3cgd2hhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29p
bmcgdG8gZ2V0IGZyb20gbWUgZXZlcnkgbmlnaHQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3
b3JrIG9uIG15IGdhbWUsIEkgd29yayBvbiBteSBjcmFmdC4gVG8ga25vdyB0aGF0IG15IG51bWJl
cnMgYXJlIHJpZ2h0IHVwIHRoZXJlIHdpdGggbXkgTVZQIHNlYXNvbnMgbGV0JiM4MjE3O3MgbWUg
a25vdyB0aGF0IEkmIzgyMTc7bSBjb25zaXN0ZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGNhbiBhbHdh
eXMgYm9vayBtZSBmb3Igd2hhdGV2ZXIgbXkgbnVtYmVycyBzYXkuIFNvbWV0aW1lcyB0aGV5JiM4
MjE3O3JlIG1vcmUsIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGxlc3MuIEl0IG1heSBi
ZSBhIGNvdXBsZSBuaWdodHMsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSBtYW55LiBJ
JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gY29uc2lzdGVudCBhbmQgSSBjYW4gYXBwcmVjaWF0ZSBpdC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1ha2luZyBoaXMgMTN0aCBBbGwtU3RhciBhcHBlYXJhbmNlLCBKYW1lcyBoYWQgYSBo
YXJkIHRpbWUgY29tcHJlaGVuZGluZyBoZSB3b3VsZCBiZSB0aGUgb2xkZXN0IHBsYXllciB0aGlz
IHdlZWtlbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaXQgYXQgZmly
c3QsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3YXMgbGlrZSwgJiM4MjE2O0kga25vdyBN
YXJjIEdhc29sIGFuZCBbUGF1bF0gTWlsbHNhcCBhcmUgb2xkZXIgdGhhbiBtZS4mIzgyMTc7IFRo
ZW4gaXQgY2FtZSBvdXQgdGhvc2UgZ3V5cyBhcmUgKG9uZSBtb250aCBhbmQgMSYjMTg5OyBtb250
aHMpIHlvdW5nZXIgdGhhbiBtZSwgYW5kIEkgd2FzIGxpa2UsICYjODIxNjtXb3cuJiM4MjE3OyBJ
dCBwdXQgZXZlcnl0aGluZyBpbiBwZXJzcGVjdGl2ZSBhcyBmYXIgYXMgd2hlcmUgSSYjODIxNzt2
ZSBjb21lIGZyb20gYW5kIGhvdyBsb25nIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBwbGF5aW5nIHRoaXMgZ2Ft
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIGl0JiM4MjE3O3MgYSBodW1ibGluZyB0
aGluZyB0byBrbm93IHRoYXQgSSYjODIxNzttIHN0aWxsIGF0IGFuIEFsbC1TdGFyIGxldmVsLiBU
aGUgd2F5IEkmIzgyMTc7bSBwbGF5aW5nIHRoZSBnYW1lIHJpZ2h0IG5vdyBhdCBteSBhZ2UsIGFz
IGxvbmcgYXMgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHBsYXlpbmcgd2l0aCB0aGUgbWlsZXMgdGhhdCBJJiM4
MjE3O3ZlIGJlZW4gcGxheWluZywgdG8ga25vdyB0aGF0IEkmIzgyMTc7bSBzdGlsbCBhdCB0aGlz
IGdhbWUgYW5kIHN0aWxsIGFuIEFsbC1TdGFyIHN0YXJ0ZXIsIGl0IG1lYW5zIGEgbG90LCB0b28u
JiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBzb3VuZGVkIGFzIGlmIEFudGhvbnkgcmVjZWl2ZWQgc29tZSByaWJi
aW5nIGZyb20gSmFtZXMgd2hlbiB0aGUgS25pY2tzIHN0YXIgd2FzIGFkZGVkIHRvIHJlcGxhY2Ug
dGhlIENhdnMmIzgyMTc7IEtldmluIExvdmUsIHNpZGVsaW5lZCBhZnRlciBrbmVlIHN1cmdlcnku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSBibGVzc2luZyB3aGVuIEkgc2F3IE1lbG8gd2FzIHRha2lu
ZyBLZXZpbiYjODIxNztzIHNwb3QsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7JiM4MjAxOyYj
ODIxNjtPSywgSSYjODIxNzttIG5vdCB0aGUgb2xkZXN0IGd1eSBvbiB0aGUgdGVhbSBhbnkgbW9y
ZSwgbm93IE1lbG8gaXMuJiM4MjE3OyBJdCYjODIxNztzIHByZXR0eSBjb29sLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRl
bm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxh
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.