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NBA All-Star 2017: LeBron James sounds ready to loosen his grip in minutes tug-of-war with Cavs coaches, trainers

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 18, 2017 - 07:27 PM | Updated: February 19, 2017 - 01:01 PM
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FILE - In this Jan. 2, 2017, file photo, Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives to the basket against the New Orleans Pelicans in the first half of an NBA basketball game, in Cleveland. LeBron James may have changed the way he uses his voice  speaking out against the media, responding to criticism or publicly calling out teammates  but the more things change, the more they stay the same. The 13-time All-Star is still arguably the best player at the league's annual showcase and is likely headed to his seventh straight NBA Finals. (AP Photo/Tony Dejak, File)

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