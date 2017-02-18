All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

NBA All-Star 2017: LeBron James sounds ready to loosen his grip in minutes tug-of-war with Cavs coaches, trainers

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 18, 2017 - 07:27 PM | Updated: February 19, 2017 - 01:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 2, 2017, file photo, Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives to the basket against the New Orleans Pelicans in the first half of an NBA basketball game, in Cleveland. LeBron James may have changed the way he uses his voice  speaking out against the media, responding to criticism or publicly calling out teammates  but the more things change, the more they stay the same. The 13-time All-Star is still arguably the best player at the league's annual showcase and is likely headed to his seventh straight NBA Finals. (AP Photo/Tony Dejak, File)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs22cut_02 Tony Dejak - AP
Cavaliers opt to not re-sign Derrick Williams to second 10-day contract — for now - 10:13 PM

Derrick Williams is a free agent again. The Cavaliers did not re-sign him to a second 10-day contract after his first one expired during the All-Star break, although that could still happen after Thursday’s 3 p.m. trade deadline passes.

ulrich21cut_01
Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns
Boys basketball / Copley 86, Wooster 53: Undefeated, underrated Indians make statement with rout of state-ranked Generals - 9:55 PM
hoban22cut_01
High school boys basketball / Hoban 61, Ursuline 49: Knights triumph on Senior Night - 10:34 PM
tribe22cut_03
Three-way race for utility spot on Indians bench; outfield race likely to go to veterans - 8:56 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next