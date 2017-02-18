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NBA All-Star 2017 notebook: Did Kyrie Irving’s statement that Earth is flat carry an underlying message?

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 18, 2017 - 05:11 PM
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