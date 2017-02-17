All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

NBA All-Star Game: Cavaliers’ Kyrie Irving admits he was forced to let go of his ‘arrogance,’ ‘aura’ as he learned to play with LeBron James

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 17, 2017 - 07:09 PM | Updated: February 19, 2017 - 01:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (center) drives to the basket between Houston Rockets James Harden (left) and Bobby Brown in the second quarter of a game Nov. 1, 2016 at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla21cut_03 Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: As Cavaliers open second half of season, injuries, time two biggest obstacles in title defense

NEW ORLEANS: Perhaps LeBron James and Kyrie Irving were merely in feel-good, All-Star break mode.

ulrich21cut_01
Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns
zmen21cut_01
University of Akron men’s basketball: Zips look to rebound on road after record home-winning streak snapped by rival
tribe21cut_01
Indians: Edwin Encarnacion gives lineup booming bat
hsnotes21cut
High school notebook: Copley seeks to finish regular season 22-0 for second year in a row in boys basketball; Manchester wins twice
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next