All CATEGORIES
☰ Menu

NBA All-Star Game: Cavaliers’ Kyrie Irving admits he was forced to let go of his ‘arrogance,’ ‘aura’ as he learned to play with LeBron James

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 17, 2017 - 07:09 PM

MORE IN SPORTS

cnotes18cut Tony Dejak - AP
NBA All-Star Game notebook: Former 3-point champion Kyrie Irving taking laid-back approach in Saturday’s competition - 11:13 PM

NEW ORLEANS: When Kyrie Irving won the JBL Three-Point Contest during NBA All-Star weekend in Houston in 2013, the Cavaliers guard hit 10 in a row and 17 of his first 18 shots.

NBA: Westbrook, Durant All-Star reunion off to awkward start - 11:13 PM
High school scores, summaries and schedules — Feb. 17 - 11:06 PM
High school roundup: Wadsworth stages fourth-quarter rally to defeat Hudson 57-48 in Suburban League boys basketball - 11:06 PM
zmen18cut_03
Kent State 70, Akron 67: Flashes end Zips’ 30-game home winning streak; delay regular-season MAC title - 10:24 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next