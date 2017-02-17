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NBA All-Star Game: Cavaliers’ Kyrie Irving admits he was forced to let go of his ‘arrogance,’ ‘aura’ as he learned to play with LeBron James

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 17, 2017 - 07:09 PM

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