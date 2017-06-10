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Cavaliers notebook

NBA Finals: Cavaliers ready for Game 5 after playing through bizarre referee decisions to win Game 4

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 09:48 PM
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Golden State Warriors coach Steve Kerr and forward Draymond Green (23) react to a foul call during the first half of Game 4 in the basketball team's NBA Finals against the Cleveland Cavaliers in Cleveland, Friday, June 9, 2017. (AP Photo/Ron Schwane)


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