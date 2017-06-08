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NBA Finals: Cavaliers turn attention to Game 4 as Warriors aim for a series sweep

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 8, 2017 - 12:30 PM | Updated: June 8, 2017 - 02:32 PM
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