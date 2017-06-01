All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 1 Warriors 113, Cavaliers 91

NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 11:55 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) grabs a rebound against Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) during the first half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe05cut_01 John Sleezer - AP
Indians 8, Royals 0: Indians pound Royals to avoid 3-game series sweep - 7:53 PM

KANSAS CITY, Mo.: The Indians had just been beaten by the Royals in two wildly different games, the first a shutout and the second a shootout, and manager Terry Francona wanted to see a little spark from his club.

talmadge04_01
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
Fightin Phils 4, RubberDucks 3: Ducks can’t hold 1-0 lead, waste dominant pitching performance by Thomas Pannone - 8:20 PM
Ryan Lewis: Indians keep standing as top contender in weak division despite imperfect start
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next