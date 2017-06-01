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NBA Finals: Game 1 Warriors 113, Cavaliers 91

NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 11:55 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:10 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) grabs a rebound against Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) during the first half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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