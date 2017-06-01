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NBA Finals: Game 1 Warriors 113, Cavaliers 91

NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 11:55 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:10 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) grabs a rebound against Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) during the first half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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OAKLAND, Calif.: To correct the Cavaliers’ landslide of mistakes in a disappointing opening to the NBA Finals, LeBron James summoned all his physical gifts Sunday night.

James drove to the basket frequently, cutting down the defending champions’ margin for error in Game 2 against the Golden State Warriors. Of his 18 field goal attempts, only three came from beyond the arc.

The only issue for the league’s four-time league MVP was an occasional mishandle on the dribble.

But despite James’ best efforts, the Warriors proved impermeable in Oracle Arena and claimed a 132-113 victory.

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