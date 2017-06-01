By Karl Buscheck
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NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points June 02,2017 07:10 PM GMT Karl Buscheck Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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